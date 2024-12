Oasport.it - Quando si sfidano van der Poel e van Aert nel ciclocross? Il calendario degli scontri diretti

Mathieu van dere Wout vansi affronteranno quattro volte durante la stagione di. Dopo che le due stelle della specialità hanno comunicato i rispettivi calendari è stato possibile individuaresi incroceranno durante l’inverno. Si tratta di un numero cospicuo di testa a testa, considerando che il belga ha in programma soltanto sei gare nel fango contro le undici selezionate dall’olandese. Non è previsto il confronto ai Mondiali di Lievin, visto che vannon prenderà parte alla rassegna iridata.Primo scontro a Mol il 23 dicembre in occasione di una tappa del Superprestige, mentre quattro giorni dopo i due rivali animeranno l’Exact Cross a Loenhoute. Bisognerà poi aspettare il 5 gennaio per l’incrocio in Coppa del Mondo a Dendermonde, mentre l’ultima sfida avrà luogo il 25 gennaio a Maasmechelen sempre nell’ambito del massimo circuito internazionale itinerante.