Formiche.net - Putin sfida ancora l’Occidente. Un patto sull’Ia con i Brics

In un momento cruciale per la tecnologia globale, il presidente russo Vladimirha dichiarato che la Russia svilupperà l’intelligenza artificiale in collaborazione con i partner, in un chiaro tentativo dire il predominio degli Stati Uniti in questo settore strategico. Parlando alla conferenza di punta sull’intelligenza artificiale a Mosca,ha sottolineato l’importanza di unire le forze con altri Paesi “emergenti” per partecipare equamente alla corsa globale verso la creazione di soluzioni avanzate di intelligenza artificiale.ha annunciato la formazione di una “Rete di alleanza IA” composta da associazioni nazionali e istituzioni di sviluppo nei settori dell’intelligenza artificiale dei Paesi– che comprende anche Brasile, Cina, India e Sudafrica – ma anche di stati non membri come Serbia e Indonesia.