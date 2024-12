Lanazione.it - Prato, rescissione con l'attaccante Riccardo Moreo: mercato aperto per rinforzi

Ancora unain casa: a salutare è l’. Il centravanti classe ‘96, in 12 presenze stagionali, non è riuscito ad incidere. La società di Commini dovrà intervenire sulper rinforzare il reparto offensivo. Sul campo dopo il Corticella c’è un’altra bolognese sulla strada del. Il Progresso che ospiterà la formazione biancazzurra in occasione della 16esima giornata. A dividere le due squadre in classifica c’è un punto: il bilancio dice 18-17 in favore dei lanieri, reduci da tre risultati utili consecutivi. I prossimi avversari dei ragazzi di mister Marco Mariotti si presentano alla sfida dopo aver mandato al tappeto la Sammaurese per 2-1, grazie alle reti di Mele e Sansò. Una vittoria che ha permesso alla compagine allenata da Davide Marchini di riscattare il precedente ko interno contro il Lentigione.