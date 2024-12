Ilrestodelcarlino.it - Porto d'Ascoli: don Alfredo accoglie senzatetto, emergenza abitativa in crescita

d’, nella chiesa della Santissima Annunziata, don, parroco della chiesa, ha aperto le porte della canonica a un uomo senza dimora che da qualche tempo dormiva dall’altra parte della strada, avvolto in una coperta, esposto al freddo. Dopo aver chiesto aiuto ai fedeli, è riuscito a recuperare un letto e a sistemarlo in una stanza della canonica. Ora, quelha finalmente un riparo sicuro. Questo episodio, per quanto encomiabile, mette in evidenza un problema più ampio e radicato. San Benedetto, infatti, vede ogni notte persone che dormono all’aperto, in periferia, come in pieno centro. Basta passeggiare lungo il corso per accorgersene: in cima alla scalinata dell’ex Cinema delle Palme o nei pressi del monumento alla Geneviève, sul lungomare, si trovano persone che hanno fatto della strada il loro rifugio.