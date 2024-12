.com - Pallamano A Gold / Macagi Cingoli, domani un derby cruciale contro la Publiesse Chiaravalle

I ragazzi di Guidotti precedono di un punto la squadra di Palazzi. Mangoni: “è una squadra rodata, non dobbiamo concedere loro nulla”, 13 dicembre 2024 – Scatta l’ora di unper la, sabato 14 dicembre, la formazione di Sergio Palazzi affronta lain trasferta, nella 15^ giornata di Serie Amaschile di, ultima prima della lunga pausa per il Campionato del Mondo.Si tratta di una sfida delicatissima, visto che isi precedono di un punto i cingolani in zona salvezza diretta. “– spiega il vice-capitano Filippo Mangoni – ci aveva già messo in difficoltà alla 2^ giornata e ora è rodata. Dovremo essere bravi a non concedere loro nulla, restando sul pezzo per tutti e 60 i minuti di gioco”.