Oltre 100 treni cancellati, stazioni nel caos. Sciopero 13 dicembre, disagi in Toscana

Firenze, 132024 – Una giornata diper cittadini e pendolari a causa dellogenerale nazionale di 24 ore proclamato dall’Unione Sindacale di Base. Il Tar ha dato ragione al sindacato, annullando la riduzione dellonel settore dei trasporti da 24 a 4 ore. PRESSPHOTO Firenze,alla stazione smn per lo. Foto Marco Mori /New Press Photoe traghetti Lonel settore ferroviario, iniziato ieri alle 21, terminerà stasera alle 20.59. In, la situazione è critica, conun centinaio dinella mattinata e numerosi ritardi che hanno complicato gli spostamenti. Alcuni esempi: il Firenze-Faenza con 22 minuti di ritardo, il Roma Termini-Livorno Centrale con 66 minuti, il Firenze-La Spezia con 27 minuti, il Firenze Castello-Empoli con 32 minuti e il Firenze-Pisa con 41 minuti di ritardo.