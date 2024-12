Secoloditalia.it - Musumeci ad Atreju: “La sinistra non ha titoli per dare patenti sull’ambiente”

“Riteniamo che lanon abbia titolo perlezioni di buon ambientalismo, non ne ha proprio titolo per essere rimasta inerme” davanti al dissesto idrogeologico. Lo ha affermato il ministro per il Mare e la Protezione civile, Nello, intervenendo nel corso di, la kermesse di Fratelli d’Italia a Roma.“La destra non è negazionista sul cambiamento climatico – premette il ministro – qualcosa è cambiato nel clima e nessuno lo nega. Quando nella mia Sicilia trovo il mandorlo in fiore in un’altra stagione qualche domanda me la pongo. Quindi siamo convinti che il cambiamento climatico ci sia”. Ecco perché, “per prevenire gli effetti dei cambiamenti climatici e del dissesto idrogeologico “come Protezione civile stiamo lavorando per fissare delle regole, delle regole certe e che valgano per tutti, dal governo Nazionale ai governi regionali” anche “per tempi e celerità di procedure” per la ricostruzione.