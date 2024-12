Tg24.sky.it - Msf interrompe le missioni in mare: "Ostacolati da leggi assurde"

Il provvedimento più drastico è quello deciso da Medici senza frontiere. La nave di ricerca e soccorso Geo Barents lascia il Mediterraneo centrale, in aperta contestazione nei confronti della crescente criminalizzazione dei soccorsi inche le politiche dell'attuale Governo ha messo in atto, con una serie di azioni diventate ormai consuetudine, come le sanzioni amministrative a cui le navi delle Ong sono sottoposte, quasi sempre revocate dopo un ricorso al Tar o la politica di assegnare alle navi umanitarie porti sempre lontani, a centinaia di miglia di distanza dalle zone Sar, nel nord Italia, prassi che comporta giorni di navigazione, consumo di carburante e ulteriore sofferenza per i naufraghi. Nonostante le oltre 12.675 persone soccorse e le 190 operazioni di salvataggio effettuate da giugno 2021, Msf annuncia la fine delle operazioni "per colpa die insensate, dal decreto Piantedosi del gennaio 2023 al suo inasprimento del dicembre 2024.