Lortica.it - L’Arezzo risorge e travolge un Perugia irriconoscibile: corsa playoff riaperta

batte unche è il fantasma di una squadra di calcio, disputando un’ottima gara e riaprendo quella caccia al 5° posto (e anche al 4°) che pareva del tutto chiusa qualche settimana fa.Bucchi schieracon il 4-3-3: Trombini tra i pali, difesa con Renzi e Righetti sulle fasce e Chiosa e Ghrilli centrali. A centrocampo, Guccione agisce da regista basso, dando tempi e impostazione alle azioni, con Mawuli e Dezi mezzali. In avanti, Tavernelli e Pattarello sugli esterni e Ravasio punta centrale.Anche Cangelosi sceglie il 4-3-3 per il suo.Dopo una prima fase di studio, èa rompere gli indugi con un tiro di Tavernelli che termina a lato. Gli amaranto tengono costantemente in mano le redini del gioco: scambi veloci e quasi sempre di prima. Dezi dà spessore al centrocampo e sbaglia pochissimo, ben supportato dai compagni.