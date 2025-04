Internews24.com - Condò a SkySport: «Era il weekend per scappare, passo grave dell’Inter»

di Redazione, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato il pareggio tra Parma e Inter. I nerazzurri sprecano una grande occasione per allungareDopo il triplice fischio di Parma Inter,ha espresso le sue considerazioni sul match. L’anticipo delle 18:00 in scena al Tardini finisce in pareggio ma i nerazzurri sprecano una grande occasione per allungare sul Napoli che lunedì chiuderà in casa del Bologna la 31esima giornata di campionato e che in caso di vittoria si riporterebbe a -1. I ragazzi di Inzaghi, quest’oggi diretti da Farris, a causa della squalifica del tecnico piacentino, si sono fatti rimontare dagli emiliani. Di seguito le parole del giornalista.PAROLE – «Come con l’Udinese, controllo totale nel primo tempo e poi le grandi parate di Sommer evitano il pareggio.