Thiago Motta non ci sta | Non sono d’accordo quando sento parlare di fallimento eravamo ad un punto dall’obiettivo stagionale Ecco la verità

Thiago Motta ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Dopo l'esonero da parte della Juve, l'ex tecnico bianconero ha commentato così la sua stagione.FINE AVVENTURA – «Difficile fare un'analisi, essendo così vicini a quello che è successo. Sicuramente sono deluso perché non è andata come speravamo, soprattutto in Coppa Italia e Champions. Però non sono d'accordo quando sento parlare di fallimento: il nostro lavoro è stato interrotto quando eravamo a un punto dal quarto posto in classifica che era, a inizio stagione, l'obiettivo prioritario. quando ho accettato questo incarico, con grande entusiasmo, sapevo che sarebbe stato un progetto triennale, fondato su una profonda rivoluzione della squadra, sul suo radicale ringiovanimento.

