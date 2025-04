Osimhen dall’Inghilterra sicuri | paragonato al miglior attaccante del momento

attaccante di proprietà del Napoli paragonato al migliore di tutti: super elogio per Victor Osimhen, pronto a cambiare destino dalla prossima estateVictor Osimhen sta rubando la scena internazionale. A seguito dei quattro anni trascorsi a Napoli, l'attaccante nigeriano è riuscito a conquistare i cuori dei tifosi del Galatasaray. E forse per un bomber così non era impresa assai complicata.Infatti, con 28 reti stagionali con la maglia del club di Istanbul conferma ancora una volta di essere uno dei migliori in circolazione. Ed è di proprietà del Napoli. Il club azzurro, infatti, avrà modo di vendere il suo cartellino quest'estate, a circa 75 milioni di euro secondo il valore della clausola rescissoria.Nel frattempo, Osimhen trova sponsorizzazione all'estero, specialmente in Inghilterra dove è ben apprezzato.

