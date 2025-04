Milan Conceicao | "Ci sono comportamenti da migliorare cose che si imparano da ragazzini"

Milan rimonta due goal alla Fiorentina nell`anticipo della 31esima giornata di Serie A, da 2-0 a 2-2, ma il pareggio non serve ai rossoneri. Leggi su Calciomercato.com Ilrimonta due goal alla Fiorentina nell`anticipo della 31esima giornata di Serie A, da 2-0 a 2-2, ma il pareggio non serve ai rossoneri.

Parla Conceicao Jr: “Mio padre? Già nella storia del Milan. Sulla stagione…”. Conceiçao: "Sbagliamo tanto, troppo. Se io mi confermerei? Mi viene da ridere...". Milan, Conceiçao: "I gol subiti? Errori individuali, ma non solo in difesa...". Milan: Conceiçao, sbagliamo comportamenti da scuola calcio. Esonero Conceiçao, arriva la decisione: il Milan cambia. Milan, spunta un nome clamoroso per il dopo-Conceiçao | .it. Ne parlano su altre fonti

Milan, Conceiçao: "I gol subiti? Errori individuali, ma non solo in difesa..." - L'ennesima rimonta dopo un disastroso avvio di partita non può soddisfare del tutto Sergio Conceiçao, fermato sul pari anche contro la Fiorentina. Il problema più evidente sembra sempre la fase ... (msn.com)

Sergio Conceicao, risposta ironica dopo Milan-Fiorentina: “Mi viene da ridere” - Sergio Conceicao ha concesso un'intervista a Sky Sport dopo Milan-Fiorentina: ecco cosa ha detto l'allenatore portoghese a San Siro. (milanlive.it)

Musah ancora sostituito nel primo tempo: furioso, non saluta Conceiçao. Poi il dietrofront - Il centrocampista non ha gradito il cambio: è la terza volta in stagione. Poi il tecnico ha mandato Florenzi a fare da paciere ... (gazzetta.it)