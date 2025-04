Palladino | Erano anni che non si vedeva una partita così bella; Champions? Devo fare il pompiere

Palladino, tecnico della Fiorentina, dopo il pareggio ottenuto dai viola a San Siro contro il Milan Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio della Fiorentina contro il Milan. Di seguito le sue parole. LA partita – «Oggi siamo venuti qui e abbiamo affrontato una grande squadra . Calcionews24.com - Palladino: «Erano anni che non si vedeva una partita così bella; Champions? Devo fare il pompiere» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Raffaele, tecnico della Fiorentina, dopo il pareggio ottenuto dai viola a San Siro contro il Milan Raffaeleha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio della Fiorentina contro il Milan. Di seguito le sue parole. LA– «Oggi siamo venuti qui e abbiamo affrontato una grande squadra .

Fiorentina, Palladino: "Erano anni che non vedevo una partita così avvincente. Champions? E' tutto aperto". Fiorentina, Palladino a Sky: "Erano anni che non vedevo una partita così avvincente". La reazione di Palladino alla scomoda domanda in diretta dopo Milan-Fiorentina: "Fai il bravo". Milan-Fiorentina, Palladino: “C’è entusiasmo, dobbiamo essere ambiziosi”. Milan-Fiorentina Palladino: “De Gea un fenomeno. Una partita così non si vedeva …”. Palladino a Sky: "Devo fare il pompiere. Vi dico perché ho tolto Gudmundsson". Ne parlano su altre fonti

Fiorentina, Palladino: "Erano anni che non vedevo una partita così avvincente. Champions? E' tutto aperto" - Al termine della sfida pareggiata per 2-2 contro il Milan, a Sky Sport, ha parlato il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino: `Oggi siamo venuti qua a San. (calciomercato.com)

Fiorentina, Palladino: “Da anni non vedevo partite così avvincenti. Champions? Testa bassa e pedalare” - Le parole di Raffaele Palladino, nell'intervista rilasciata dopo Milan-Fiorentina, valida per la 31ª giornata di Serie A ... (gianlucadimarzio.com)

Sottil Milan, Palladino lo elogia: «Si dicevano tante inesattezze su di lui» - Sottil Milan, Palladino lo elogia: «Si dicevano tante inesattezze su di lui, la chiamata del Milan non è per tutti». Le sue recenti dichiarazioni Raffaele Palladino ha presentato in conferenza stampa ... (milannews24.com)