Milan questi dati sono raccapriccianti | la Champions è un miraggio

Con il pareggio contro la Fiorentina, ilsi allontana ulteriormente dal quarto posto per laIl pareggio contro la Fiorentina non può essere visto dalcome un punto guadagnato. Al netto della rimonta e della situazione tragica a fine primo tempo, i rossoneri non riescono ad accorciare né sulla stessa Viola né naturalmente sulla zonaLeague.: laè un(Lapresse) – rompipallone.itCi si aspettava unversione derby di Coppa Italia, ma è sembrato più quello visto contro il Napoli con l’ennesima partenza shock di questo campionato: se con il Napoli era arrivato il gol di Politano al secondo minuto, stavolta al decimo i rossoneri erano sotto di due.C’è stato anche il brivido finale con il 3-2 di Dodo per la squadra di Palladino con il brasiliano che però era avanti di mezza figura e dunque si è visto annullare un gol meraviglioso oltre che fondamentale.