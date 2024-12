Milano la tempesta di telefonate del camionista 24enne dopo aver travolto la mamma coi bimbi | Era nel panico Andrà ai domiciliari

Leggi su Open.online

agli arrestiFrancesco Monteleone, ilarrestato pere ucciso una 34enne peruviana ala mattina di mercoledì 11 dicembre. Di fronte al gip Alberto Carboni ilsi è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli avvocati hanno detto che l’uomo parlerà tuttavia nell’interrogatorio col pm. Ma il quadro indiziario sul suo conto è pesante, con riferimento non solo all’accusa di omicidio stradale, ma pure all’aggravante contestatagli di omissione di soccorso. Rocio Romero Espinoza è stata investita mentre attrsava la strada, col verde e sulle strisce, in viale Renato Serra. Inutile anche il suo estremo tentativo di segnalare il pericolo al, sbracciandosi per fermare il mezzo che, poi, l’ha investita e trascinata per 13 metri. Grazie all’ultimo gesto compiuto dalla donna, si sono però salvati i suoi gemellini di un anno, così come la loro nonna.