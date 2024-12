Calciomercato.it - “Mi piace molto”: nome a sorpresa per la difesa dell’Inter | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

I nerazzurri dovranno intervenire nel reparto arretrato e c’è un profilo che arriva dalla Serie A che può essere giusto per InzaghiLa sconfitta contro il Bayer Leverkusen ha deluso i tifosi, ma non ha cambiato gli obiettivi. Qualificazione agli ottavi di Champions e primo posto in classifica in campionato le due missioni che i ragazzi di Inzaghi devono perseguire nelle prossime settimane.“Mi”:per la(LaPresse) – Calciomercato.itUna mano potrà arrivare anche dal mercato, che aprirà ad inizio gennaio, anche se Marotta ha spiegato che la rosa non ha bisogno di ritocchi. Diverso il caso per la prossima estate, quando c’è un reparto su tutti che avrà bisogno di più di un ritocco: la. Con Acerbi che va verso i 37 anni, servirà fare qualcosa e di questo ha parlato l’ex nerazzurro Massimo Paganin intervenuto a Inter Zone sul canale Youtube di Calciomercato.