Movieplayer.it - Malcolm avrà un revival: Bryan Cranston e Frank Muniz star dei nuovi episodi della serie

Leggi su Movieplayer.it

I protagonistisitcomriprenderanno i rispettivi ruoli in occasione di una stagione composta da 4che sarà prodotta per Disney+. Launprodotto per Disney+, come confermato nella giornata di oggi dallo studio. Linwood Boomer, che aveva creato il progetto originale, sta lavorando al nuovo capitolostoria che sarà composta da quattro puntate. Cosa racconterà ildiAttualmente non è stato annunciando quando ilarriverà sugli schermi televisivi. Nel cast delle nuove puntate dici sarannoiee Jane Kaczmarek, che interpreteranno nuovamente i loro personaggisitcom. La storia prenderà il via quando) e sua figlia vengono trascinati nel caos causato dalla sua famiglia quando .