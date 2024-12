Lanotiziagiornale.it - La verità dietro i numeri: cresce l’occupazione ma il lavoro è più povero

Puntuali come il bagno di ferragosto e il pranzo di Natale arrivano copiosi i comunicati di giubilo sui dati delche periodicamente diffonde l’Istat. A partire dalla premier Giorgia Meloni che parla di dati incoraggianti. E, se è pur vero che abbiamo il record di occupati, è anche vero che questo si accompagna a un calo delle ore lavorate e ad un allargamento dell’area dele precario. Non solo.I nuovi dati dell’Istituto nazionale di statistica si accompagnano al grido di allarme che nelle stesse ore arriva dalle imprese. La caduta dell’industria per il comparto metalmeccanico si fa ancora più pesante, con la produzione che tra luglio e settembre scende di quasi il 4% annuo, zavorrata dal crollo del settore auto. E anche le prospettive restano negative, con il rischio di ricadute negative sul resto dell’economia.