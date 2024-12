Tvplay.it - Italia ai Mondiali 2026, c’è uno spauracchio da considerare: Spalletti in ansia

Leggi su Tvplay.it

L’del Ct Lucianos’incammina verso idel. Non sarà una strada facile, secondo quanto emerso dai sorteggi validi per le Qualificazioni.Ancora Zurigo, Svizzera. Puntuali alle ore 12:00 di venerdì 13 dicembre 2024 si sono tenuti i sorteggi che hanno definito i gironi di Qualificazione aidel. Un’edizione che si preannuncia speciale per la sua dislocazione in più posti diversi del continente americano: Stati Uniti, Canada e Messico, con 54 Nazionali europee pronte a contendersi gli appena 16 posti a disposizione per il Vecchio Continente, su 48 totali partecipanti.ai, c’è unodain(LaPresse) – tvplay L’è in prima fascia e i criteri dettati stabiliscono che le 12 Nazionali vincitrici dei rispettivi gironi saranno qualificate in automatico.