Il reboot di ‘Prison Break’ è in arrivo o almeno il suo episodio pilota

Ildi Prison Break in fase di sviluppo è un passo più vicino alla produzione, dopo aver ricevuto l’ordine di unda Hulu. La nuova iterazione della serie, del co-creatore e showrunner Elgin James, non dovrebbe presentare i personaggi al centro del dramma carcerario originale, Michael Scofield (interpretato da Wentworth Miller) e Lincoln Burrows (Dominic Purcell). Piuttosto, esisterà nello stesso universo dell’originale Prison Break ma si concentrerà su una nuova squadra di detenuti. James è produttore esecutivo insieme a Dawn Olmstead, il creatore di Prison Break Paul Scheuring, Marty Adelstein e Neal Moritz. Oltre allo spin-off di Sons of Anarchy Mayans M.C., James ha anche co-creato con Stephen Merchant la serie Amazon Studios/BBC One The Outlaws, con Christopher Walken.