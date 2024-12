Ilfattoquotidiano.it - “I giovani migranti arrivano in salute, poi si ammalano per le condizioni abitative e di lavoro”: il report del Naga

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Essere stranieri non regolarizzati in Italia vuol dire anche restare invisibili finché una malattia non diventa grave. Lo denuncia il rapporto “Inclassificabili” pubblicato dall’associazione, che si occupa di assistenza legale e socio-sanitaria aia Milano. Lo studio analizza i profili di chi ha chiesto aiuto ai volontari tra il 2018 e il 2022, circa 8mila persone senza permesso di soggiorno, quindi esclusi dal mondo deltutelato e dal sistema sanitario nazionale. Due le conseguenze più preoccupanti emerse dal: gli over 45 soffrono di malattie croniche che non vengono curate e isiper lee diche trovano in Lombardia. “In tutta la Regione mancano progetti e servizi di assistenza, si rivolgono a noi soprattuttopresenti da lungo tempo sul territorio ma che diventano visibili solo quando si”, spiega a ilfattoquotidiano.