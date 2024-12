Ho un tumore aggressivo Mondo dello sport sotto choc dopo l’annuncio dell’ex campione

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il grande volto della Formula 1 e figura di spicco neldel motor, ha recentemente rivelato di lottare contro unalla vescica e alla prostata. La diagnosi è arrivataun malore accusato durante un allenamento in bicicletta. Ilsi è diffuso anche alla colonna vertebrale, rendendo il percorso terapeutico particolarmente impegnativo. “Tra marzo e aprile mi è stato diagnosticato un cancro piuttosto, considerando quanto si è allargato”, ha confessato l’uomo, colpito da metastasi che si sono spinte fino alla colonna vertebrale e al bacino.>>nella boxe: addio al pugile più sconfitto della storia, morto a 37 anni“Resistete e lottate, ci sono tante soluzioni”, ha fatto sapere ai suoi follower. Il grande e amato manager ha quindi spiegato come ha capito di essere malato: “Avevo fatto il giro ciclistico di Città del Capo, in Sudafrica, ma poi all’improvviso non mi ero sentito al 100%.