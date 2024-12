Thesocialpost.it - Guglielmo Maiello, chi era il macchinista di 57 anni travolto da un treno: “In pensione tra pochi mesi”

Nella serata di mercoledì 11 dicembre,, 57, è stato tragicamente investito e ucciso da unin corsa nei pressi della stazione di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.40, mentre ilstava rientrando alla sua auto dopo aver concluso il turno di lavoro.Leggi anche: Cassino, operaioe ucciso mentre lavora in autostradaLa dinamica dell’incidenteSecondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica,avrebbe cercato di attraversare i binari ed è stato colpito da unregionale diretto a Piacenza. L’impatto è stato così violento da provocare la morte immediata del 57enne, residente in provincia di Piacenza e dipendente di Mercitalia, società del gruppo Ferrovie dello Stato specializzata nel trasporto merci.