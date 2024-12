Liberoquotidiano.it - Gli intoccabili, quella scena indimenticabile

THE UNTOUCHABLES - GLICon Kevin Costner, Sean Connery e Robert De Niro. Regia di Brian de Palma. Produzione USA 1987. Durata: 2 ore LA TRAMA A Chicago negli anni 30 spadroneggia Al Capone che giostra il traffico dell'alcool e della prostituzione. Un'agente dell'FBI, Elliot Ness organizza una squadra speciale (soprannominata gli) che cerca di smantellare pezzo su pezzo il suo impero. Capone finirà colle spalle al muro (cioè in galera) per un motivo apparentemente risibile, un reato di evasione fiscale. PERCHE' VEDERLO Perchè De Palma riprendendo una vecchia serie Tv degli anni 50, l'ha reinventata, scatenandosi in una serie di sequenze di grande impatto spettacolare. Nessun spettatore, in 37 anni è mai riuscito a dimenticare ladell'agguato alla stazione colla carrozzina in bilico sui gradini.