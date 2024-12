Lapresse.it - Giustizia, Lo Voi: “In procura a Roma mancano magistrati e personale”

“A fronte di 94 sostitutitori previsti in organico ne abbiamo 82 e siamo deficitari di quattrotori aggiunti. La percentuale di scopertura dei sostituti è pari al 19%. Ancora più drammatica è la situazione che riguarda ilamministrativo che a fronte di 602 unità previste ne abbiamo 391. Anche l’ufficio esecuzioni penali è in forte sofferenza per la carenza dell’organico. Mi auguro che il Csm tenga conto di questi dati. Il Giubileo comporterà un ulteriore aumento del carico di lavoro”, lo ha detto iltore capo di, Francesco Lo Voi, durante l’incontro con la stampa in