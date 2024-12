Cityrumors.it - Gambero Rosso contro Bruno Barbieri: il panettone è un flop | La classifica dei migliori

Leggi su Cityrumors.it

Ilboccia ildi. La collaborazione natalizia dello Chef non convince la critica.bocciato sotto l’albero. Questo è il verdetto del. La celebre guida enogastroomica, infatti, non dà la sufficienza alMotta realizzato in collaborazione con il noto Chef. Il no secco da parte della critica fa ancora più rumore se pensiamo che lo scorso anno il brand, senza la collaborazione di, si è piazzato primo intra panettoni e pandori.: in arrivo ilper Natale (Foto: Instagram @chef) – cityrumors.itStavolta la situazione è totalmente diversa. Non è una questione di ricetta, perchè lo Chef con sette stelle Michelin conserva una credibilità importante sul piano tecnico, ma di resa.