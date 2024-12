Lettera43.it - Elly Schlein è diretta in Albania per visitare i centri migranti italiani

La segretaria del Partito democraticoinper verificare le condizioni deipercostruiti dal governo Meloni. Insieme a lei c’è Matteo Mauri, responsabile della Sicurezza del Pd. Il viaggio segue le polemiche sugli hotspot che si sono riaccese negli ultimi giorni, dopo che gli agentisul posto hanno raccontato al programma televisivo albanese Piranjat di essere «pagati per fare i turisti».Il centrovuoto di Shengjin (Getty Images).Daivuoti allo scontro del governo con i giudici fino al decreto Flussi: un recap della situazione insono stati ufficialmente inaugurati l’11 di ottobre, ma finora si sono rivelati un fallimento. Le poche decine di persone che sono state portate insono state fatte rientrare in Italia dopo che la sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato i fermi, perché alcuni di loro erano minorenni mentre altri provenivano da Paesi considerati non sicuri.