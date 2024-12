Lettera43.it - Elezioni Coni, si fa largo la strada del pacificatore Pancalli

Continua il movimentismo sul fronte elezione del presidente del. È stato lo stesso Giovanni Malagò, nei giorni scorsi, a tornare alla carica con una roboante dichiarazione lasciata ai microfoni dello “Sport Industry Talk” organizzato da Rcs al Maxxi di Roma, a proposito dell’ipotesi di un quarto mandato: «È vero che c’è una legge dello Stato, ma il problema è che la legge è stata cambiata due volte in un anno ed è stata cambiata per tutti eccetto per il. Se fosse rimasta quella, avremmo potuto discutere. Ma siccome qualcuno ha aperto a tutti e per uno strano gioco della vita anche a chi oggi è a capo di un ente pubblico, alla fine della fiera l’unica sedia rimasta fuori è quella del». Intanto è saltata l’ipotesi del Milleproroghe, cioè un anno in più al vertice delfino a Milano-Cortina 2026.