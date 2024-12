Lookdavip.tgcom24.it - E’ sempre la stagione del jeans: ecco le vip che lo scelgono

Non c’èin cui ilnon sia protagonista in ogni guardaroba. Un tessuto comodo, pratico, versatile e adatto a ogni occasione: da quelle più casual a quelle più eleganti (basti pensare che è stato indossato anche sui red carpet). Il resistente tessuto in cotone è una costante, a cambiare con le mode sono i colori, le fogge e gli abbinamenti.Cargo, flare o wide legNatasha StefanenkoC’è stato il periodo degli skinny, dei mommy, dei loose, dei boyfiriend. Quest’anno tra i modelli dipiù amati ci sono i cargo, comodissimi e con un certo spirito brat. Ilary Blasi sceglie un modello Alcott, perfetto per una giornata in giro in cui il comfort è essenziale. Altro trend disono i pantaloni flare, come quelli Elisabetta Franchi scelti da Natasha Stefanenko. A riscuotere parecchi consensi c’è anche l’opzione wide leg, pratici e informali come quelli di Chiara Biasi.