Dove mangiare la pizza di Natale in Campania I migliori indirizzi scelti dal Gambero Rosso

Unaspeciale per? C’è chi ci ha pensato ispirandosi soprattutto alle tradizioni gastronomiche locali che, particolarmente in, arricchiscono la tavola della festa mettendo insieme ortaggi di stagione e soprattutto il baccalà. Nascono, così, abbinamenti che richiamano sia le ricette della cucina povera d’un tempo, quella della nonna di campagna per intenderci, sia i piatti dei monzù, i cuochi che cucinavano nelle case borghesi e aristocratiche di Napoli. Basti pensare alla famosaripiena di scarole e baccalà che il Duca di Buonvicino don Ippolito Cavalcanti nel suo manuale di cucina di inizio 1800 ha tramandato con il nome di “baccalà ‘mpasticcio”. Ecco, allora, la nostra selezione delle 10 imperdibili pizze diche si possono assaggiare girovagando per la regione.