Lanazione.it - Distributori senza benzina, dopo l’esplosione a Calenzano alcuni problemi e ritardi nelle consegne: ecco dove

Leggi su Lanazione.it

Prato, 13 dicembre 2024 – Negli ultimi giorni, la Toscana ha affrontatodisagi per quanto riguarda i rifornimenti di carburante, soprattutto a Prato, a causa di una serie di problematiche logistiche inevitabilmente seguite alla tragedia di. In certi casi, ci sono stati deiche hanno causato deiai gestori per l’appunto arrivati nei giorni scorsi alla fine delle loro scorte. Jessica Pasqualon Marco Princi, referente toscano per la Federazione Autonoma Italianai (Faib), ha spiegato che questisi sono verificati a macchia di leopardo e hanno avuto un impatto maggiore proprio nel pratese. I sigilli alla base di carico di Firenze hanno imposto una riorganizzazione delle operazioni di distribuzione che ha ovviamente pesato di più nella parte est della nostra regione.