Cinecittà in rosso Il Mic | Bilanci ' 22 e ' 23 non corretti

AGI - Sono ini conti di. A certificarlo è il ministero della Cultura che in un comunicato scrive: "Al termine dell'assemblea dei soci diSpA, tenutasi in data odierna, il Ministero della Cultura, in qualità di soggetto esercitante i diritti dell'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha preso atto dell'effettiva condizione economico patrimoniale della società. Diversamente da quanto rappresentato dalla precedente governance guidata dall'allora amministratore delegato Nicola Maccanico, idella società al 31 dicembre 2022 e 31 dicembre 2023 risultano soggetti a rilevanti rettifiche e devono ritenersi non". "Le risultanze sono frutto di una due diligence effettuata dalla società di revisione PricewaterhouseCooper (PWC) che ha avuto il compito di esaminare i conti della società su richiesta del nuovo Consiglio di amministrazione, guidato a partire dal 17 luglio 2024 dall'Amministratore delegato Manuela Cacciamani.