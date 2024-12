Anteprima24.it - Campo da golf a Benevento, il Pd: “Uno stop che aumenta le perplessità”

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Gruppo consiliare Pd.La Regione Campania ha archiviato la pratica per la verifica di valutazione di impatto ambientale per ildadi. Un’archiviazione che arriva a causa della mancata presentazione delle integrazioni richieste, come spiega la nota dell’Ufficio Valutazioni Ambientali.A questo punto è difficile ipotizzare come si evolverà la vicenda, che ha subìto un brusco freno di cui non si comprendono i motivi: sarebbe bastata, infatti, una richiesta di proroga per produrre le integrazioni richieste per evitare l’archiviazione.Unoche di certo non fa che accrescere lee le riserve già palesate nei mesi precedenti.Come PD abbiamo più volte ribadito la non contrarietà all’opera e alla natura privata dell’investimento, ma abbiamo più volte stigmatizzato la sciatteria della maggioranza, il modus operandi pasticcione e raffazzonato che per la verità, ha interessato tutti gli iter procedurali messi in atto da questa amministrazione, a partire proprio dalle incongruenze relative ai vincoli di natura paesaggistica (vincolo ex art.