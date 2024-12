Game-experience.it - Borderlands 4, il trailer gameplay con periodo di uscita ai The Game Awards 2024

Leggi su Game-experience.it

Gearbox e 2Ks hanno deciso di sfruttare la preziosa occasione rappresentata dai Theper mostrare ildi4, rivelando inoltre ildifissato ad un generico 2025.Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, il publisher ed il team di sviluppo hanno sfruttato l’evento condotto da Geoff Keighley per mostrare per la prima volta ildel gioco, mettendo in evidenza quelle che sono le caratteristiche peculiari del franchise.Aggiungiamo che il nuovodi4 ha confermato che il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series XS 5 e PC via Steam ed Epics Store. Di conseguenza il titolo non riceverà una versione per console di vecchia generazione, potendo in questo modo sfruttare gli hardware di nuova generazione.