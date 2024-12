Quifinanza.it - Bonus colonnine elettriche, pubblicato l’elenco dei beneficiari: contributi in arrivo

Sbloccati idel. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy hadeidell’incentivo all’acquisto e i lavori di messa in opera dei totem o wall box per la ricarica dei veicoli elettrici. Si tratta di una cifra fino a un massimo di 8mila euro che verrà riconosciuto in un’unica soluzione ai richiedenti aventi diritto, salvo motivi di revoca verificati da Invitalia.IlIntrodotto dal Dpcm 4 agosto 2022, il cosiddetto “” copre all’80% le spese per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture per la ricarica, di potenza standard, dei veicoli alimentati ad energia elettrica, realizzati nel periodo che va dall’1 gennaio al 22 novembre 2024.L’importo è rivolto a persone fisiche, fino a 1.