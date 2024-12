Ilfoglio.it - Bernini, lo spionaggio cinese e la sicurezza dei laboratori in Italia. Parla Peter Mattis

Leggi su Ilfoglio.it

La scorsa settimana il ministero dell’Università e della Ricerca ha tenuto a Bari la prima “Conferenza nazionale sullae l’integrità della ricerca”, che avrebbe dovuto iniziare a creare dei confini nelle collaborazioni internazionali di centri di ricerca e accademiene. Soltanto qualche giorno prima, la ministra Anna Mariaaveva accolto a Napoli il ministro della Scienza e della tecnologia, Yin Hejun, per la Settimana-Cina della Scienza, della tecnologia e dell’innovazione. Se i due eventi così ravvicinati vi sembrano in contraddizione, è perché lo sono. All’inizio di novembre, con una conferenza stampa a Palazzo Chigi del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con deleghe alla, Alfredo Mantovano, e la ministra, il governono aveva annunciato l’inizio di un percorso per creare delle “linee guida” – dai contorni ancora poco chiari – che mettessero l’nelle condizioni di dar seguito alla raccomandazione dell’Unione europea, approvata a maggio dal Consiglio europeo, sullaeconomica che passa anche dalladella ricerca.