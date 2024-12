Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni settimanali dal 14 al 20 dicembre 2024: Hope divorzia da Liam, Sheila viene rilasciata

Leggi su Superguidatv.it

Lerivelano molti colpi di scena. Cosa accadrà nella soap americana che ruota intorno alle vicende dei Forrester, nelle puntate in onda dal 14 al 20su Canale 5? Scopriamolo insieme., spoiler al 20, rottura definitivaChi aveva sperato che la crisi di coppia trafosse solo passeggera resterà deluso. I due infatti avranno un confronto, durante il quale la figlia di Brooke confesserà al marito di essersi sempre sentita una “comparsa” nella sua vita, e di essere stata costretta per anni a dividerlo con Steffy.ha visto per molti anni la madre soffrire a causa della presenza di Taylor nella vita di Ridge e non vuole ripercorrere la sua stessa sofferenza.La giovane Logan – decisa ormai a voltare pagina nella sua vita – fa notare ache la sua attrazione per Thomas è dovuta al fatto che lei è inequivocabilmente l’unica donna che lui ama.