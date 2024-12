Zon.it - Baronissi, eccellenza nella gestione dei rifiuti: primo Comune della provincia di Salerno

brilla per il suo impegno ambientale, guadagnandosi prestigiosi riconoscimenti durante l’ottava edizione di Ecoforum, dedicata all’economia circolare deie ospitata a Palazzo Sant’Agostino. Ilha ricevuto i titoli di “Riciclone 2024” e “Free 2024”, grazie a una raccolta differenziata che ha superato l’86,6% e a una produzione di rifiuto secco residuo inferiore ai 53 kg per abitante all’anno.Le dichiarazioniLa Sindaca Anna Petta ha espresso grande soddisfazione:“Essere riconosciuti comeRiciclone eFree è motivo di orgoglio. Questo successo è il risultatocollaborazione tra l’amministrazione e i cittadini. Ogni piccolo gesto quotidiano contribuisce a rendereun modello di sostenibilità.”L’Assessore all’Ambiente Alfonso Farina ha aggiunto:“Grazie al contributo dei cittadini e alle strategie adottate, abbiamo raggiunto traguardi eccezionali, confermandoci un punto di riferimento per lavirtuosa deiin tutta ladi