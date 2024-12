A Natale con questa torta stupirai tutti! E’ una ricetta segreta di mia madre!

Leggi su Donnaup.it

agli amaretti: soffice, profumata e irresistibile!Laagli amaretti è una delizia semplice da preparare, perfetta per conquistare grandi e piccini. Soffice come una nuvola e con un profumo intenso di amaretti,è destinata a diventare un tuo cavallo di battaglia. Segui i miei consigli e otterrai un dolce perfetto per ogni occasione!agli amaretti: soffice, profumata e irresistibile!Ingredienti (per una teglia da 25 cm di diametro)200 g di amaretti110 g di farina 00100 g di fecola di patate130 g di zucchero1 cucchiaino di miele5 uova1 bustina di lievito per dolci80 ml di olio di semi1 bicchierino di liquore agli amarettiZucchero a velo (per decorare)Procedimento1. Prepara gli amarettiFrulla gli amaretti con un mixer fino a ottenere una granella fine, ma non completamente farinosa.