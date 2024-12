Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi: startlist terza prova discesa femminile Beaver Creek, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Stiamo entrando sempre più nel vivo della tappa divalevole per la Coppa del Mondo di sci2024-2025. Nella giornata odierna, infatti, vivremo l’ultimadellache darà modo alle protagoniste della velocità di dare gli ultimi ritocchi sulla pista denominata Birds of Prey.Quale sarà il programma?, venerdì 13 dicembre, alle ore 19.00 italiane (le ore 11.00 del Colorado) andrà in scena l’ultimo allenamento, mentre dalla giornata di domani, sabato 14 dicembre, si inizierà a fare sul serio. Alle ore 19.00 si partirà con la, mentre domenica 15 al medesimo orario si chiuderà con il superG.Vedremo, quindi, come si comporteranno le specialiste della velocità. Cercheranno di forzare oppure si risparmieranno? Ricordiamo che la tappa disegna il ritorno ufficiale in pista di Sofia Ga ed Elena Curtoni.