Lanotiziagiornale.it - Salvini “sbatte” contro il Tar: la precettazione salta di nuovo

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Sbagliare è umano. Perseverare diabolico. Regola d’oro che sembra però sfuggire al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo, che esattamente come un anno fa, sotto Natale, si è lanciato nell’ennesima, inutile, prova di forza con i sindacati. L’anno scorso aveva precettato lo sciopero dell’Usb indetto per il 15 dicembre, sostenendo che “a nove giorni dal Natale avrebbe creato il caos”. Era finita che nel marzo successivo il Tar aveva dichiarato quellaillegittima. Quest’anno aveva riproposto la stessa tesi.Ma stavolta il Tribunale amministrativo del Lazio è stato più veloce. Come ampiamente previsto, infatti, ieri il giudice ha annullato l’ordinanza del Mit emanata il 10 dicembre scorso, che aveva ridotto a quattro ore (dalle 24 ore previste originariamente) lo sciopero generale proclamato dall’Usb nei settori del trasporto ferroviario, del trasporto pubblico locale, del trasporto marittimo e del servizio taxi previsto per oggi.