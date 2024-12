Bubinoblog - RICCI RISPONDE A PIER SILVIO BERLUSCONI: “STRISCIA SUPERA I PROGRAMMI CHE LA SEGUONO”

Leggi su Bubinoblog

Antonioreplica alle parole diche ha ammesso il periodo difficile dila Notizia, pur confermando la totale fiducia nel suo creatore.Sono tranquillissimo perché questi sono momenti vissuti di già.sta pian piano risalendo e tutti noi stiamo lavorando con la solita serietà. Controllando i dati d’ascolto, al 99,9%è la trasmissione più vista della serata di Canale 5,ndo iche lae che per di più non hanno come controprogrammazione il ‘fenomeno’ dei pacchi.Così il patron del tg satirico di Canale 5 all’Ansa. Nessun timore insomma per il futuro die una stoccatina all’offerta del prime time di Canale 5.L'articolo: “CHE LA” proviene da BUBINO.