Bergamonews.it - Piattaforma per le ricette elettroniche in tilt, il farmacista: “Problemi frequenti, quanti disagi”

Nel corso della giornata di martedì 10 dicembre laregionale per leha avuto. Il sistema Area adoperato per effettuare le prescrizioni e consentire alle persone di andare a ritirare il farmaco in farmacia è stato offline parecchie ore generando non pochiper medici, farmacisti e pazienti.Il dottor Ernesto De Amici, notobergamasco, spiega: “Lanon ha funzionato nella mattinata e nel pomeriggio, fino alle 16.30/17. Molte persone si sono recate in farmacia con lescritte a mano e in questo caso possono delinearsi vari scenari. Se la scrittura del medico è leggibile consegniamo il farmaco e tutto procede regolarmente, altrimenti questo semplice passaggio si complica e dobbiamo approfondirne il contenuto. Analogamente, se la ricetta è ritratta in foto su un cellulare e riusciamo a leggerla tutto va a buon fine, compiendo però un doppio lavoro di registrazione, mentre se conosciamo solamente i numeri del codice a barre la persona deve tornare successivamente perché non si riesce a capire ciò di cui ha bisogno.