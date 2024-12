Ilgiorno.it - Orio al Serio, borse rubate ai passeggeri: presi i ladri specializzati nei colpi negli aeroporti

Leggi su Ilgiorno.it

al(Bergamo) – L’obiettivo erano i viaggiatori in partenza o arrivo, compreso quello dial. La polizia di frontiera dello scalo bergamasco ha arrestato due persone, uno di origine peruviana, 32 anni, e un 39enne di origine kosovara, responsabili di aver rubato una borsa a una passeggera in partenza. I due erano già attenzionati per analoghi reati commessi nei giorni precedenti a Malpensa. La passeggera, dopo essersi accorta del furto, lo ha immediatamente segnalato ai poliziotti in servizio. Grazie alla descrizione fornita e alla visione delle telecamere, gli agenti sono riusciti a identificare in poco tempo gli autori del reato che, nel frattempo, erano fuggiti su un bus in direzione Milano. Trovati in possesso della borsa, sono stati arrestati e portatiuffici della polizia di frontiera.