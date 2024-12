Ilfattoquotidiano.it - Occupazione in crescita nel terzo trimestre del 2024. Meloni esulta ma i dati più recenti sono meno incoraggianti

Il mercato del lavoro italiano sta gradualmente perdendo slancio, come emerso daidi settembre ed ottobre, ma oggi l’Istat ha diffuso icomplessivi dele l’occasione diventa buona per rivendicare successi. “che rappresentano un segnale molto incoraggiante. Sostenere le imprese che creanoe ricchezza è la strada che abbiamo intrapreso e che continueremo a percorrere, perché è quella giusta per far tornare l’Italia a correre e ad essere competitiva” dice Giorgia.Seppur non esenti da criticità idel periodo luglio -settembrestati positivi. Gli occupaticresciuti di 117mila unità (+ 0,5%) rispetto ai tre mesi prima, a seguito dell’incremento dei dipendenti a tempo indeterminato (+111mila, +0,7%) e degli indipendenti (+43mila, +0,8%) che ha più che compensato la diminuzione dei dipendenti a termine (-37mila, -1,3% in tre mesi).