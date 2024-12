Linkiesta.it - Notizie buone e dal sapore natalizio

Leggi su Linkiesta.it

?Il podcast delle, questa settimana, vi racconta della frenesia prenatalizia da Peck, antica bottega di alta gastronomia milanese, e dei preparativi per le feste al Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento, il meraviglioso e antico cinque stelle con vista sul golfo di Napoli. Chiara Carfì, l’inviata all’estero di questa settimana, ci segnala i migliori ristoranti e le tendenze del Natale a New York, fra panettoni firmati da grandi chef e caviale a profusione.L’evento del week endIl Gourmet Skisafari è un’esperienza unica che combina la passione per lo sci con la gastronomia di alta qualità. Si svolge in Val Badia, sabato 14 dicembre. Spostandovi sugli sci da una baita all’altra, avrete la possibilità di degustare sulle terrazze dei rifugi le creazioni, vere e proprie opere d’arte, degli chef presenti, tra i quali Massimiliano Alajmo e Giancarlo Morelli.