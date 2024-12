Ilrestodelcarlino.it - Morto a 47 anni anestesista del ’Bufalini’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È scomparso improvvisamente, a soli 47, il dottor Emanuele Russo, medicorianimatore dell’Ausl Romagna. Il malore fatale è avvenuto mentre si trovava a Napoli, sua città natale. "La Direzione generale di Ausl Romagna esprime profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa, avvenuta il 9 dicembre, ad appena 47, del dottor Emanuele Russo, medicorianimatore dell’Ausl Romagna, in servizio nell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena dal 2006. Uomo di principi solidi e profondi che ha sempre lavorato e creduto in una sanità pubblica, in prima linea come professionista in difesa dei diritti dei pazienti era il facente funzioni ed il responsabile della Terapia Intensiva di Cesena, Professore a Contratto per l’Università di Bologna, abilitato come professore di seconda fascia, membro della comunità scientifica nazionale".