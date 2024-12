Lapresse.it - Morte di Ramy Elgaml, l’amico Fares: “Botta da dietro dai carabinieri poi la moto è volata”

Ha parlato di una “da” e poi la “che volava”. Da quel momento nessun ricordo e si è svegliato in ospedale. E’ quanto ha dichiarato, in sintesi,Bouzidi, il 22enne che guidava il TMax su cui è mortola notte fra il 23 e il 24 novembre dopo un inseguimento di 8 chilometri con i, durante l’interrogatorio di convalida dell’arresto davanti alla gip di Milano, Marta Pollicino.ricorda un “impatto”, una “spinta forte” che avrebbe fatto scivolare lasu cui i due viaggiavano ma non ha ricostruito nessun altro “urto” precedente. E’ uscito dopo circa due ore, in stampelle, accompagnato dal legale Marco Romagnoli che ha chiesto alla gip di revocare gli arresti domiciliari e rimettere in libertà il giovane, arrestato per resistenze aggravata e indagato per omicidio stradale in concorso come uno deiche inseguivano.