Tvplay.it - Mercato Milan, occasione d’oro per gennaio: l’agente conferma

Leggi su Tvplay.it

Per ilsi è aperta a sorpresa un’inaspettata opportunità di: dopo le ultime parole deldel giocatore, asi può chiudere.All’improvviso una buona notizia in casa, specialmente viste le ultime prestazioni dei rossoneri. Un’inattesa novità diin un altro club ha aperto le porte a un possibile colpo digià per il mese prossimo. Considerato il recente rendimento altalenante di alcuni giocatori a disposizione di Paulo Fonseca, questa opportunità delle ultime ore può diventare veramente interessante in otticaper. (LaPresse) TvPlay.itSono infatti giorni abbastanza complicati per il clubese. La sconfitta contro l’Atalanta ha allontanato ancora di più i rossoneri dalle posizioni più alte della classifica, mettendo ancora una volta in discussione la panchina del tecnico portoghese.